Il plauso delle autorità: "Voi siete il nostro futuro. Costruitelo con passione e nel rispetto delle regole"

"Continuate ad alimentare i vostri sogni, non spegneteli": con queste parole, Pino Di Blasio ha inaugurato la cerimonia di premiazione di ‘Cronisti in classe’. "Mettete passione, in tutto quello che fate" ha detto il caposervizio de La Nazione Siena ai giovani ‘giornalisti’. ‘Penne’ che scriveranno il futuro: "E’ importante che i giovani si avvicinino a certe tematiche – ha commentato il vice prefetto Immacolata Amalfitano – come la legalità e la violenza di genere, per accrescere il loro vivere civile". "Il rispetto delle regole è la base della democrazia – ha aggiunto il presidente del Tribunale, Fabio Frangini – e la volontà di rispettare le regole nasce da una norma che non esiste ma che dovrete portare sempre con voi: il rispetto di chi vi sta accanto". Al suo fianco il sostituto procuratore Nicola Marini: "Che i ragazzi diano una soluzione ai problemi con concretezza è di buon auspicio". Don Vittorio Giglio ha portato i saluti del cardinale Lojudice. "Avete tante storie da raccontare e radici da innaffiare, coltivatele", il suo invito ai ragazzi. Spazio anche al ricordo: se il Campionato di giornalismo è passione, il professor Fabio Menga della passione faceva il perno del suo lavoro. "La sua prematura scomparsa – ha affermato il vice sindaco di Montepulciano, Alice Raspanti –, è una ferita aperta. Grazie per il premio in sua memoria". Per le diverse commissioni "è stato difficile dover scegliere tra gli elaborati": i complimenti ai ragazzi sono arrivati dai tanti compagni di viaggio che affiancano ‘Cronisti in classe’; a partire da Adf, a consegnare il premio è stato il presidente Roberto Renai, poi Conad, con Duccio Carapelli, Antonino Caracozzo e Andrea Pecorario; Autolinee Toscane, con Giovanni Pellicci; Sei Toscana, con Erika Roccioletti; il Gruppo Stampa con la presidente Giovanna Romano, Matteo Tasso e Federica Sali; Estra, con Giovanna Poma; Sienambiente con il presidente Tiziano Scarpelli; l’Inner Wheel Siena con la presidente Gabriella Bruni Messina; Sei Toscana con Gabriele Carapelli dello staff di presidenza; Banca Centro con il presidente Florio Faccendi: "Questo progetto, rivolto ai giovani è uno dei migliori nostri investimenti". E Fondazione Mps. "Quest’anno abbiamo scelto il tema del volontariato perché è importante che i giovani scoprano questo mondo che dà gratificazione e fa crescere", ha detto il presidente Carlo Rossi. "Non abbandonate l’abitudine di scrivere – ha proseguito la consigliera regionale Anna Paris –: è un momento di liberazione, di libertà". A premiare la classe vincitrice la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Renata Mentasti: "Grazie a tutti!".

Angela Gorellini