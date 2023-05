Il più grande museo diffuso d’Italia Domenica le visite a castelli, ville e giardini

Domenica torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Su oltre 500 monumenti nazionali, 120 sono in Toscana, di cui 19 a Siena. Sono castelli, rocche, ville, parchi e giardini, tutti di proprietà privata, che per un giorno all’anno sono aperti e visitabili gratuitamente. A Siena dunque potremo entrare al Castello di Belcaro, Villa il Pavone e a Villa Vicobello. Gli altri manieri e dimore da favola sono in provincia: Castello di Grotti alle Ville di Corsano, Castello di San Fabiano e Villa di Curiano a Monteroni d’Arbia, Castello di Fonterutoli e Palazzo Bianciardi a Castellina in Chianti, il Convento San Bartolomeo a Piancastagnaio, Casa dell’Abate Naldi a San Quirico d’Orcia, Castello di Contignano a Radicofani, Palazzo Massaini a Pienza, il Castello di Celsa nel comune di Sovicille, Villa Marselli a Montefollonico, Torrita di Siena, Villa di Geggiano a Ponte a Bozzone, comune di Castelnuovo Berardenga, il Castello Villa Torre a Buonconvento, Villa di Poggiano a Montepulciano, il Castello di Brolio a Gaiole in Chianti; infine Borgo e Villa Monte Sante Marie ad Asciano. Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione.