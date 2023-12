Il piccolo circo invisibile. La magia delle illusioni

Magia e illusioni, nello spettacolo ‘Le cirque invisible’ di Victoria Chaplin e Jean Baptiste Thierrée, che da domani a sabato sarà sul palco dei Rinnovati per tre imperdibili repliche (sempre alle 21). Un’ora e mezza di trucchi, gag e acrobazie che risvegliano nel pubblico il senso di meraviglia con il quale ogni bambino assiste a un momento di assoluta magia. Uno degli spettacoli di maggior successo a livello internazionale da oltre vent’anni, portato in scena da Victoria Chaplin, figlia del grande Charles Chaplin, che insieme al marito Jean Baptiste Thierrée, inventore del ‘petit cirque’, ha ideato questo ‘volo di fantasia’ che dimostra quanto l’incantesimo del teatro possa davvero trasformare la realtà delle cose regalando grandi emozioni.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, proposto all’interno della rassegna ‘Metaversi’ in questo periodo di festività natalizie, per chiudere la prima parte della stagione senese, che riprenderà subito dal 5 al 7 gennaio con ‘Il lago dei cigni’ portato in scena dal Balletto dell’Opera Nazionale di Stato Rumena. L’appuntamento con ‘Le cirque invisible’ fa parte infatti delle iniziative proposte dal Comune per il periodo di feste, che per domani alle 16 ha in programma anche il concerto dell’Unione Corale Senese Ettore Bastianini all’interno della Chiesa Santissima Annunziata, mentre alle 21 in Duomo ci sarà il Concerto di Natale con il coro del Liceo Musicale Piccolomini. Il cartellone curato dal Comune si intitola ‘Una festa continua’ e l’intenzione è appunto quella di accompagnare tutte le feste con iniziative per tutti i gusti. Venerdì alle 15, per esempio, i programmi prevedono ‘Trekking dedicato all’acqua. Fonte Nuova e il sistema delle acque nel nord della città’, iniziativa gratuita (su prenotazione a [email protected]). Nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30 riaprirà invece la Casa di Babbo Natale nel Palazzo delle Papesse a ingresso gratuito.

Sabato si parte alle 11 con la visita guidata alla scoperta dei Presepi a Siena, iniziativa gratuita ma su prenotazione a [email protected], poi ‘Aspettando Natale: La piccola renna’ è invece l’iniziativa in programma alle 16.30 presso il Museo per Bambini al Santa Maria della Scala, mentre alle 17 il cartellone prevede ‘Dream’, esibizione con artisti di strada in Piazza del Campo di fronte a Palazzo Pubblico.

Riccardo Bruni