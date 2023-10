Il Pd senese e la sòla dell’avvenire

Non vorremmo infierire sullo stato comatoso del Pd a Siena. Ma un mix di coincidenze, dal film di Moretti, ’Il sol dell’avvenire’, sbarcato in tv, alle rivelazioni di un amico sul dibattito via chat tra i membri della direzione del partito, ha innescato questi pensieri. Mentre in provincia, sul caso multiutility e su altre questioni, sindaci e amministratori Pd sono attivi, a Siena sono superflui, esclusi da ogni cosa. Ci sono i 4 consiglieri comunali che danno battaglia, sollevano temi; non per colpa loro, sono voci che dichiarano nel deserto. Nella chat della direzione Pd il dibattito è anche polemico, aspro, partecipato. Le chat di gruppo hanno preso il posto delle sezioni. E alla fine eleggeranno un segretario con un whatsapp.