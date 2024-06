Il passaggio di testimone

A Poggibonsi è iniziata formalmente l’epoca Cenni. La neosindaca ha ricevuto il testimone da David Bussagli, che ha guidato l’amministrazione comunale per due mandati, dal 2014 fino a pochi giorni or sono "Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede", spiega Bussagli, menzionando San Paolo. "Abbiamo avuto il grandissimo privilegio di rappresentare la nostra città – ha detto Bussagli in un messaggio pubblicato sui social – e lo abbiamo fatto ogni giorno cercando ‘buone battaglie’ a partire dalle necessità di coloro che meno avevano. Al temine di questa corsa conservo la fiducia che le cose si possano cambiare, che la politica è cosa bella se a servizio degli altri, se non sopraffà, ma accompagna. Che è una cosa bella se cambia in meglio la vita di chi meglio non sta. Che c’è ogni giorno una buona battaglia per cui vale impegnarsi e non essere indifferenti. Grazie a tutti e buon futuro, anzi Futura, a Poggibonsi".