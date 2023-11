’Il Palio di Siena’, le origini e la storia delle Contrade

Ci sono pubblicazioni che riescono ad anticipare i tempi, se non nei contenuti sicuramente nella gestione di certi argomenti che vanno indubbiamente tutelati dai loro protagonisti, in questo caso le Contrade e il Comune. Davvero sorprendente la pubblicazione ’Il Palio di Siena’ ’Origini e descrizione dello spettacolo. Storia delle Contrade’ edita nel 1932 a cura di Augusto Rondini e stampata dalla Società Editrice Toscana attraverso la Tipografia Stianti di San Casciano val di Pesa. Siamo all’inizio degli anni ’30 del Novecento e questa pubblicazione porta l’autorizzazione del Magistrato delle Contrade, che determina quindi la serietà degli scritti, offrendo quindi un valore in più al suo acquisto nonché una tutela sui contenuti. Considerando i tempi, si evidenzia una sorta di copyright che arriverà molti anni dopo e non certo senza difficoltà sia esterne che interne al mondo delle Contrade.

Una pubblicazione per questo importante, da avere in collezione anche perché abbastanza rara e non facile da trovare. Scorrendo le pagine emerge una giusta sintesi che rende questa guida una sorta di prima lezione a chi si avvicina al mondo del palio e delle Contrade. Consigliata anche per scoprire certe evoluzione dei riti palieschi.

Massimo Biliorsi