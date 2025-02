Il padre. Giuliano in arte Selva

Nulla nasce a caso: la passione di Massimiliano viene in parte dal padre, Giuliano Ponzuoli in arte Giuliano Selva, classe 1946, dapprima giovanissimo cantante dei gruppi senesi, ad esempio con i Granada e Bruno e i Jet. Poi supporter ad altri nomi della musica leggera, il suo era un melodico raffinato e vicino al primo beat, fra cui Mina.

Con musicisti già esperti del territorio, come Nicola Pratellesi, Spartaco Sabatini e Beppe Ciatti accompagna i big e si esibisce in proprio. Del periodo tre, oggi ben collezionati, 45 giri incisi a proprio nome: "L’ultima notte", "Io vado con i miei sogni" e "Niente", a partire dal 1967. Partecipa a tour internazionali, uno in Giappone della durata di tre mesi, per diventare poi agente di artisti, da Red Canzian degli Osage Tribe ai Pooh.

Organizzatore di eventi come il Festival di Sapri, tre edizioni di "A voice for Europe" con Pippo Baudo in Eurovisione, il Disco di primavera con tappa anche a Siena nel 1982 al palasport, fino a "Voci nuove per la discografia" facendo esordire come presentatore Fabrizio Frizzi. Grande esperienza oggi ben rappresentata da un figlio "più che d’arte".