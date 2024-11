Il Natale nel centro storico. Tanti eventi per solidarietà e il 23 si accende l’albero

È il centro storico il cuore del Natale. Però il contributo al nutrito cartellone – 45 giorni di attrazioni da sabato prossimo – giunge anche da attività che hanno sede in altre zone di Poggibonsi. Un calendario che mette in primo piano l’aiuto a un’associazione che opera da 40 anni sul territorio. Attraverso l’albero – accensione il 23 novembre alle 17,30 in piazza Enrico Berlinguer – sarà possibile sostenere i progetti, targati Anffas Allta Valdelsa, di inserimento lavorativo di giovani con disabilità: una moneta nel meccanismo canoro dell’abete, darà il via a luci e musica supplementari e allo stesso tempo diverrà parte di un dono all’ente che ha la propria struttura alla Strolla. Tutto a cura dell’associazione ViaMaestra in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, Fondazione Elsa e con il concorso del Comune e della Camera di Commercio Arezzo Siena e il patrocinio della Regione in un nuovo format a cura di Eva events&managment con la direzione artistica di Eros Condelli, ideatore e organizzatore di Empoli Città del Natale. Attesi il pullman dei personaggi Marvel, Il magico mondo di Babbo Natale, i mercatini natalizi. Luci e magie che si aggiungeranno alle luminarie da viale Marconi a piazza Mazzini, tra mostre fotografiche, street band, concerti e iniziative varie con Pro Loco, Amici di Poggibonsi, Avis, Fratres, Misericordia, Pubblica Assistenza, Rioni. "Un avvenimento collegiale – ha detto alla presentazione la sindaca Susanna Cenni – in un percorso che parte dal centro e che riguarda la città". Elogia il lavoro di squadra, Laura Martelli: "Un ringraziamento alla famiglia Cipriani – afferma la presidente di ViaMaestra – che ci ha consentito di utilizzare i locali per Il magico mondo di Babbo Natale". Mario Del Secco, vice segretario della Camera di Commercio Arezzo Siena, ha espresso la soddisfazione per un "progetto a cui abbiamo contribuito per la sua capacità di unire tante realtà". Per Confesercenti Siena, Andrea Colecchia: "Una comunione di intenti necessaria per difendere e rilanciare la superficie commerciale cittadina". Messaggio a cui si è unito Fabio Cambi per Confcommercio che ha rimarcato il valore della collaborazione delle aziende locali. Elena Lapadula, Cat Confcommercio, conclude. "E’ il secondo anno che lavoriamo con il Comune per valorizzare il centro storico di Poggibonsi nel periodo delle Festività".

Paolo Bartalini