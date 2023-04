Il ministro Tajani sabato a Siena Forza Italia suona la carica "Con Fabio 31 coraggiosi"

di Cristina Belvedere

Forza Italia mette in campo ’l’artiglieria pesante’ e si prepara ad accogliere sabato alle 10,30 in piazza San Giovanni il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che verrà a Siena per sostenere la candidata sindaco Nicoletta Fabio. Ma non finisce qui: la parata di ’big’ azzurri prevede anche la visita del senatore Maurizio Gasparri e, con ogni probabilità, anche quella del ministro all’Università Anna Maria Bernini.

L’annuncio è stato dato ieri durante la presentazione della lista di "31 coraggiosi", che "si sono messi a disposizione di Nicoletta Fabio per amore di Siena".

"I nomi dei nostri candidati vedono innesti dall’Udc (il riferimento è l’attuale presidente del Consiglio comunale Marco Falorni, ndr) e dal Nuovo Psi", ha spiegato il coordinatore provinciale Lorenzo Lorè, affiancato da Anita Francesconi, ricordando che ci sono 25 giorni di campagna elettorale da affrontare "casa per casa". Alla presentazione della lista sono intervenuti anche la parlamentare e vicecoordinatrice toscana Chiara Tenerini con il collega Roberto Berardi, il coordinatore regionale azzurro Marco Stella, nonché i vertici dell’Udc Alberto Lucioli ed Enrico Mencattini.

Tenerini ha parlato chiaro: "Il nostro progetto centrista e moderato è fondamentale per la tenuta della coalizione. Bisogna avere il coraggio di ascoltare la città, offrendo un profilo che non resti chiuso nelle stanze e che non stia su un piedistallo. Chiedo ai 31 coraggiosi di essere orgogliosi di rappresentare la lista di Forza Italia, mettendosi a disposizionedi Siena e del centrodestra". Se Berardi ha posto l’accento sull’importanza del successo elettorale in vista delle Europee e della Regionali 2025, Stella ha lanciato un messaggio forte e chiaro: "Dobbiamo vincere di nuovo per non riconsegnare la città al centrosinistra. L’alleanza di centrodestra non si tocca: bisogna convincere gli elettori che l’unico voto utile è per Nicoletta Fabio, a cui Forza Italia chiede di essere collettore delle esigenze comuni. Siena ha di fronte la sfida di Mps, del Biotecnopolo e del turismo. Il futuro è nelle nostre mani. Tutto si gioca su poche decine di voti". Infine la candidata sindaco: "Non ho mai avuto tessere di partito, ma ho sempre avuto un certo tipo di valori. Nel 1994 ero al comizione finale che portò Berlusconi al Governo". E poi, rivolta ai candidati di Forza Italia: "Siate orgogliosi dei vostri valori e del partito di appartenenza. Non è pensabile riconsegnare la città a chi ha tentato di metterla in ginocchio". Fabio ha concluso: "Non rinneghiamo gli ultimi 5 anni di amministrazione, ma puntiamo a correggere il tiro. Andiamo al ballottaggio e poi a vincere".