"Il miglior coach del Mondiale a Siena: Luca Banchi premiato dalla FIBA"

Dall’ultimo scudetto della Mens Sana Basket a miglior allenatore del Mondiale: Luca Banchi è stato eletto miglior coach della FIBA World Cup 2023. Suo il miracolo Lettonia, giunta quinta ai Mondiali di basket appena conclusi nelle Filippine: allenatore della nazionale dal 2021 ha portato la debuttante Lettonia a qualificarsi ai Mondiali e poi battuto (ed eliminato) le favorite della vigilia, Francia e Spagna, e lasciato sulla strada le più quotate Lituania e Italia. Sfiorando, inoltre, l’ammissione di diritto alle prossime Olimpiadi. Il titolo di miglior allenatore, per Luca Banchi, è ancora più sorprendente e meritato se letto per quel quinto posto raggiunto dalla debuttante Lettonia: la Fiba l’ha dunque premiato e preferito ai coach finalisti, per il grande lavoro svolto e l’impresa compiuta in un percorso partito da più lontano e con una compagine orfana di giocatori come Porzingis. Il quinto posto alla prima partecipazione ai Mondiali è un risultato storico per la Lettonia, un miracolo per il resto del mondo e un grande regalo anche per il basket senese, che non ha mai dimenticato il coach dell’ultimo scudetto Mens Sana, già sulla panchina biancoverde come viceallenatore nei precedenti sei. Grossetano di origini, dopo i successi juniores con Basket Livorno, Luca Banchi arriva a Siena nel 2006 come vice allenatore dell’esordiente Simone Pianigiani alla Mens Sana, con cui vince 6 scudetti consecutivi (dal 2006-07 al 2011-12), 5 Supercoppe italiane (dal 2007 al 2011), 4 Coppe Italia (dal 2009 al 2012). Nel giugno 2012 subentra allo stesso Pianigiani nel ruolo di capo allenatore della Mens Sana e nel 2013 vince la prima Coppa Italia e poi il primo scudetto da capo allenatore; l’anno dopo bissa il successo in Campionato sulla panchina dell’Olimpia Milano, battendo fra l’altro in finale la Mens Sana di Marco Crespi. Ora chissà se qualche club, italiano e non, tornerà a bussare alla porta del miglior allenatore del mondo.

p.t.