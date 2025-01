Il messaggio di Labanca: "Ritorno del razzismo? C’è già. Basi nella disinformazione"

"Nel Giorno della Memoria, l’Università di Siena si è impegnata a ricordare con una riflessione sul significato della commemorazione, affidata al professor Nicola Labanca, docente di Storia dell’Italia Repubblicana al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali", ha spiegato il rettore Roberto Di Pietra. "Non siamo più di fronte ad un rischio del ritorno del razzismo: esso c’è già, e ha le sue basi strutturali nella disinformazione di fronte alle cause e agli effetti dei grandi rivolgimenti demografici, economici e politici del mondo contemporaneo. Sembra che non tutti sappiano che era avvenuto, e che quindi può accadere di nuovo", ha detto tra l’altro il professor Labanca.

Tanti gli eventi organizzati ieri per la Giornata della memoria anche all’Università per stranieri con l’intervento di Salvatore Trapani, storico dell’arte, guida ed autore, specializzato in Arte e Memoria e nello studio degli esiti della Shoah nella produzione d’arte dei sopravvissuti e degli artisti contemporanei. A seguire lo spettacolo "Nei panni di Antigone" della Compagnia Teatrale Volti dal Kaos.

Un incontro dedicato agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori cittadine per riflettere sull’Olocausto e promuovere la consapevolezza storica: è quello che il Comune di Siena, su iniziativa del consiglio comunale e della commissione Cultura, ha organizzato ieri dalle 9 alle 12 al Teatro dei Rozzi. La giornata è stata introdotta dai saluti del sindaco Nicoletta Fabio, del presidente del consiglio comunale Davide Ciacci, e del presidente della Provincia, Agnese Carletti.