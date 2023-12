Il meglio deve ancora venire. Buon 2024

Il meglio deve ancora venire per le Terre di Siena. Quello che il 2023 ha promesso e non mantenuto, conoscerà il suo esito finale nei prossimi mesi dell’anno che sta per cominciare. In un modo o nell’altro tutte le grandi partite di Siena e provincia si chiuderanno nel 2024. Alcune finiranno bene, altre in maniera neutra, altre ancora potrebbero concludersi con delusioni cocenti. Non è un discorso di speranze o di sogni. In tempi complicati il pessimista si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che cambi, il realista aggiusta le vele. E nessun vento è propizio, per il marinaio che non prende il mare, come diceva Seneca.