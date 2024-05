Il libro L’ex ministro Claudio Martelli presenta ’Il merito e il bisogno’

Claudio Martelli (nella foto) ospite questo pomeriggio a Poggibonsi. Già ministro della Giustizia e vice presidente del Consiglio dei Ministri, Martelli interviene oggi alle 18,30 presso il Geb Garden in via Gorizia, numero 11, la superficie dell’ex Dopolavoro ferroviario, per iniziativa di Uniti per Poggibonsi, la lista che raggruppa Psi, +Europa e Italia Viva Poggibonsi e che sostiene la corsa a sindaca di Susanna Cenni.

’Il merito e il bisogno’, come da titolo di un libro scritto da Martelli, il tema conduttore dell’evento che era stato annunciato nelle scorse settimane dall’esponente socialista poggibonsese Sauro Vignozzi, che aveva sottolineato nell’occasione, non senza orgoglio, il ritorno del simbolo del garofano alle elezioni comunali.

"Le speranze di allora, le sfide di domani" è il tema al centro dell’appuntamento in uno spazio pronto adesso ad accogliere il pubblico di militanti e di simpatizzanti, a distanza di meno di una settimana da una serata sempre a Poggibonsi in ricordo della storica figura di Giacomo Matteotti.

Pa.Bart.