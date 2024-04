’Il lavoro viaggia con noi’ fa tappa a Siena. Oggi in Fortezza il truck per l’orientamento

‘Il Lavoro viaggia con noi’ oggi, dalle 9 alle 14, sarà a Siena, nel parcheggio della Fortezza Medicea in viale XXV Aprile. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole superiori e universitari, prevede l’arrivo di un truck itinerante organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione Consulenti del Lavoro insieme al Ministero del Lavoro, per supportare e orientare i giovani nelle scelte lavorative. L’iniziativa tocca 19 città italiane per promuovere l’orientamento, legalità e sicurezza, coinvolgendo le scuole, le Università e enti locali. A partecipare all’incontro di orientamento a Siena all’interno del truck saranno oltre 200 studenti provenienti dalle scuole superiori di secondo grado di Siena: dal Liceo delle Scienze umane ed economico sociale all’Istituto tecnico Sallustio Bandini, al liceo classico Piccolomini e agli Istituti tecnici Marconi e Caselli. Contemporaneamente all’iniziativa nazionale, alla Camera di Commercio Arezzo-Siena in piazza Matteotti, si svolgerà il convegno ’Orientamento al lavoro e alla formazione: esperienze senesi e dintorni’ con Paola Sabatini, presidente del Consiglio ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Siena; Maurizio Serafin, esperto di sistemi formativi.