Il Giro-E a Monteroni: "Bella opportunità"

Per il secondo anno consecutivo, in provincia passerà il Giro d’Italia-E, evento che unisce sport, natura e sostenibilità. Domenica 18 maggio il Green Fun Village sarà allestito dalle 9,30 in viale delle Rimembranze a Monteroni d’Arbia. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il paesaggio in un modo unico, pedalando su biciclette elettriche attraverso uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

"Questa manifestazione – afferma il sindaco Gabriele Berni – rappresenta un’importante occasione di promozione per il nostro territorio, valorizzando le bellezze naturali e le ricchezze culturali che lo caratterizzano. Allo stesso tempo, sarà un’opportunità per le attività e le associazioni locali di farsi conoscere, mettendo in risalto l’impegno di tutta la comunità nel rendere questa manifestazione un successo".

"Invitiamo tutti a partecipare all’evento – afferma l’assessora Giulia Timitilli – e a scoprire ciò che il nostro territorio ha da offrire. Il Giro-E è molto più di una semplice corsa: è un’occasione per creare connessioni, promuovere il benessere e valorizzare la sostenibilità, il tutto in un contesto di grande rilevanza nazionale".

"Il nostro territorio – conclude il sindaco Berni – conferma la propria vocazione all’accoglienza degli eventi sportivi legati alla sostenibilità, alla salute, alla socialità. Rappresentano uno dei modi migliori per promuovere la nostra realtà e continuare il percorso di crescita che insieme agli attori del nostro contesto sociale abbiamo intrapreso da anni. Per questo voglio ringraziare gli organizzatori per avere scelto Monteroni come protagonista di questo evento e tutte le associazioni e l’istituto scolastico per la collaborazione e l’entusiasmo dimostrato nell’accogliere l’evento".