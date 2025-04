Il Giorno della Memoria. Gli studenti premiati

La sala polivalente degli Ex Macelli ha ospitato la premiazione del Concorso per il Giorno della Memoria, istituito dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le istituzioni scolastiche. L’iniziativa coinvolge le scuole primarie e secondarie di Montepulciano, con l’obiettivo di far riflettere le nuove generazioni sull’importanza della memoria storica con riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

I premi sono costituiti da somme in denaro per le scuole primarie e secondarie di 1° grado e da un viaggio studio ad Auschwitz per la secondaria di 2° grado. Sono state premiate, in quanto classificate ex aequo al 1° posto, le classi IV B di Montepulciano Stazione e IV A di Abbadia di Montepulciano dell’IC Virgilio. Per la scuola secondaria di 1° grado, con il podio tutto conquistato dall’IC Virgilio di Montepulciano Stazione, sul gradino più alto è salita la classe II B, mentre la medaglia d’argento è andata a Martina Feci, della classe III A; terzi classificazione Lorenzo Mari e Samuele Meacci, sempre della III A, che hanno presentato un elaborato svolto a quattro mani.

Per gli istituti superiori, primo posto per Riccardo Nannotti e secondo per Ambra Grazi, rispettivamente nelle sezioni B e A del quinto anno di Liceo Classico; al terzo posto si è classificato Emanuele Cicaloni della classe VB a indirizzo Amministrazione, Finanza & Marketing Sportivo (IIS Valdichiana); Barleen Kaur, della VB del corso Sistemi Informativi Aziendali (IIS Valdichiana), si à aggiudicata il 4° posto completando il gruppo di studenti che, dall’8 al 10 aprile avrà l’opportunità di visitare il campo di concentramento di Auschwitz. Ad accompagnarli, il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini e l’Assessora con delega alla Memoria Lara Pieri. Presenti i dirigenti scolastici Marco Mosconi (Licei e ISS Valdichiana) e Chiara Cirillo (IC Virgilio), classi e insegnanti e alcune famiglie dei ragazzi che sono stati premiati.