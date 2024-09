Il giorno del Bright-Night. Tante iniziative in campo. Il Santa Maria della Scala ospita 70 appuntamenti

Inizieranno questa mattina alle 10 e andranno avanti fino a tarda sera gli eventi della Bright-Night, la notte europea della ricerca, promossi da Università di Siena e Università Stranieri, che porteranno a diretto contatto con i cittadini il mondo delle scienze e della cultura accademica. La novità di quest’anno è che gran parte degli eventi dell’Università degli studi sarà al Santa Maria della Scala: il filo conduttore è il viaggio.

Alle 10 l’incontro ‘Il mondo in un viaggio: viaggiatori, narrazioni e civiltà’ propone un’esplorazione attraverso i secoli che parte dall’Ulisse dei poemi omerici e, attraverso Dante e i pellegrini del Medioevo, arriva fino a Moby Dick di Melville. Dalle 15 si animerà il cuore della Bright-Night, con l’apertura delle postazioni allestite alla Pinacoteca Nazionale, in piazza Postierla, via del Capitano, piazza Duomo e soprattutto al Santa Maria della Scala, che ospiterà 70 degli oltre 90 progetti in mostra: dimostrazioni e laboratori, esperimenti e giochi interattivi condurranno in tutti gli ambiti scientifici. Alle 18, nella Sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala, l’ateneo insieme al Comune e alla Fondazione Antico Ospedale annunceranno il progetto di un nuovo percorso espositivo, il Museo di strumentaria medica, con antichi strumenti medici a testimonianza dei passaggi fondamentale nella storia della medicina e delle strutture ospedaliere. Alle 18,30 sul sagrato del Duomo si svolgerà la performance ‘Detonazione’, in cui la giovane musicista e attivista Carlotta Sarina, nota come Lotta, darà forma a tre pièce teatrali incentrate sul tema della difesa dell’ambiente.

Infine alle 21 nella vicina chiesa della Santissima Annunziata, l’antropologo Stefano Ricci terrà lo spettacolo ‘Le quattro stagioni della storia dell’uomo’, in cui racconterà tra immagini e musica i quattro momenti fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione (o l’involuzione) umana, dalle scimmie bipedi ai giorni nostri. Sempre oggi, su prenotazione, l’ateneo propone le visite guidate ‘ Viaggio, cura, ospitalità: il Santa Maria della Scala tra storia e architettura’; ‘Trovare l’acqua dove l’acqua non c’è’; ‘L’Orto Botanico di Notte!’; ‘I segreti del Palazzo (delle Papesse)’; ‘Un patrimonio inestimabile. Ricerche vive nel complesso della Cattedrale’.

L’Università per Stranieri inizia alle 16.30 con la diretta streaming ‘Dallo scavo alla mostra. Andata-ritorno. Da San Casciano dei Bagni a Reggio Calabria’, ovvero il racconto dei bronzi di San Casciano, al momento in mostra al Museo Archeologico di Reggio Calabria, accompagnati da Jacopo Tabolli, direttore scientifico del progetto. Alle 17 l’incontro ‘Il lavoro delle donne. Interviste, dialoghi e presentazioni’ alla libreria Rebecca, in Pantaneto; e per l’occasione, la scrittrice Federica Manzon, vincitrice del Premio Campiello 2024, parlerà delle scommesse editoriali di questa stagione. Sempre alle 17 ‘Alla scoperta dell’Islam italiano’, con visita alla moschea di Colle Val d’Elsa, guidata dal presidente Mohamed Nasimi. Per finire, alle 19, concerto di armonie cinesi dell’Ensemble du Sud nella sede di via Pispini.