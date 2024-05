Il generale Vannacci candidato alle europee oggi all’hotel Minerva

Il generale-scrittore Roberto Vannacci sarà oggi a Siena: l’appuntamento è per le 18 all’Hotel Minerva ed è accompagnato, nella brochure, dal simbolo della Lega, partito che lo ha candidato per le prossime elezioni europee. Un incontro elettorale dunque che si accompagna al tour che vede il generale portare il suo ultimo libro ’Il coraggio vince’ in tutta il Paese. E’ la seconda opera dopo ‘Il mondo al contrario’ dell’agosto 2023 che ha lanciato il generale al centro di una considerevole attenzione mediatica e di tante polemiche. Con Vannacci sarà il tenente colonnello Fabio Filomeni.