Il futuro delle terme e del turismo . Incontro pubblico al Teatro Caos

Chianciano Terme rilancia il dialogo sul proprio futuro turistico partendo da ciò che da sempre ne rappresenta l’essenza: le terme. È in programma giovedì 12 giugno alle ore 18, al Teatro Caos, l’incontro pubblico “Terme e futuro”, promosso dal Comune di Chianciano Terme per affrontare, insieme a Regione Toscana e operatori del settore, le prospettive di sviluppo della città.All’appuntamento parteciperanno la sindaca Grazia Torelli, l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras e il presidente delle Terme Massimo Caputi. L’obiettivo è condividere strategie, raccogliere visioni e rafforzare sinergie tra pubblico e privato per il rilancio del termalismo come motore di rigenerazione urbana ed economica.

"Sappiamo che l’elemento termale rappresenta un pilastro della nostra identità - ha dichiarato Grazia Torelli - e l’incontro ‘Terme e futuro’ nasce dalla volontà di condividere le strategie pubbliche ma anche di ascoltare dagli operatori privati la loro programmazione per il rilancio della nostra destinazione partendo dal ruolo centrale del termalismo. Grazie al sostegno della Regione e alla collaborazione con le realtà locali, stiamo lavorando per proteggere i nostri beni strategici, come il Parco Acquasanta, ma riteniamo indispensabile che il percorso di sviluppo e valorizzazione sia condiviso anche da quello che rappresenta uno degli asset strategici più importanti per la nostra città, quello termale". L’incontro pubblico è importante perché vuole essere anche un’occasione per stimolare un confronto aperto con la cittadinanza e gli imprenditori locali, affinché Chianciano possa rafforzare il suo posizionamento nel mercato turistico regionale e nazionale come destinazione d’eccellenza per il mercato termale. La scommessa dell’amministrazione per costruire, insieme a Regione e stakeholders, un futuro sostenibile e attrattivo per Chianciano, non può prescindere dal l’identità termale e su questo tema a Chianciano sono tutti d’accordo. "È necessario che le Terme diano attuazione ad piano industriale che metta al centro investimenti attrattivi per i turisti e non solo per il fruitore giornaliero. L’identità termale è parte integrante della storia della nostra comunità, è necessario oggi declinare in investimenti una visione innovativa della nostra tradizione identitaria. Bene l’iniziativa del Comune di Chianciano per parlare di questi temi", è intervenuto Daniele Barbetti presidente di Federalberghi.

Anna Duchini