Il Festival di Pasqua parte da San Biagio, svelato il programma

Porta chiara l’impronta della sua fondatrice e direttrice artistica Eleonora Contucci, il Festival di Pasqua, di cui è stato rivelato il programma. Giunta alla decima edizione, la rassegna propone infatti, nell’alveo del genere classico, varie forme musicali, in luoghi diversi (non solo a Montepulciano), diretti a pubblici diversi, con la tradizionale attenzione ai diritti civili. Avvio in grande stile domenica 13 aprile nel Tempio di San Biagio, dove il maestro Luigi Pirovano dirigerà il Requiem di Mozart, piatto forte del cartellone. Seguiranno incontri con gli studenti dei Licei Poliziani (uno sulle neuroscienze, con lo specialista Paolo Bartolomeo), altri concerti, tra cui, la domenica di Pasqua, nella Cattedrale di Pienza, quello eseguito dall’ensemble dei ‘Baroccoli’, e l’incontro del 25 aprile con Amnesty International. Chiusura ‘ufficiale’ con un omaggio a Ezio Bosso, a cinque anni dalla morte, e appendice il 17 maggio con la violinista Usa Cheri Kelley.

D.M.