Il Dsu: "Mai avuto denunce. Notizia priva di fondamento"

"Relativamente alla lettera di condanna di un episodio di violenza sessuale in una residenza universitaria cittadina diffusa dal Rettore dell’Università degli Studi di Siena agli studenti e al personale dell’Ateneo, la presidenza, la direzione generale ed il personale coinvolto nella gestione del servizio residenze dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana intendono ribadire di non essere mai venuti a conoscenza di un fatto del genere e di non aver mai ricevuto denunce e segnalazioni di questo tipo da parte degli alloggiati nelle strutture di pertinenza". Chiaro e forte il messaggio del Dsu dopo la mail del rettore. "Anche il rappresentante degli studenti di Siena nel consiglio di amministrazione dell’Azienda, Giuseppe Marano, al quale usualmente si rivolgono i colleghi per segnalare eventuali problemi, non ha ricevuto alcuna denuncia. Quindi la notizia – prosegue il Dsu – ha colto di sorpresa soprattutto il personale che opera nel servizio residenze proprio perché nelle strutture gestite dal Dsu Toscana è attivo un presidio e controllo costante da parte degli operatori e dei responsabili aziendali addetti, per assicurarne la massima sicurezza e vivibilità. Ciò avviene anche riguardo al monitoraggio di eventuali comportamenti scorretti da parte degli alloggiati che si devono attenere a delle regole precise e la cui condotta viene verificata in maniera permanente, rilevando tempestivamente l’insorgere di atteggiamenti non congrui e lesivi fra persone alloggiate o verso il patrimonio immobiliare". Nella nota si evidenzia come "da alcuni anni l’Azienda sta promuovendo una serie di iniziative per migliorare la sicurezza e la vivibilità degli studenti ospitati nelle residenze effettuando interventi lasciati in sospeso dalle gestioni amministrative aziendali del passato. A questo imponente sforzo di investimento, portato avanti senza darne grande evidenza pubblica, non ha fatto spesso seguito il dovuto riconoscimento con l’accentuazione semmai degli aspetti critici correlati alle iniziative di supporto allo studio piuttosto che all’effettivo impegno della governance dell’Azienda per offrire servizi sempre più qualificati come riconosciuto dalle classifiche nazionali degli Atenei che vedono in testa proprio il Dsu Toscana per gli indicatori di competenza". Quindi la stoccata finale: "Dispiace inoltre che una notizia così delicata e priva di fondamento sia stata diramata senza che vi sia stata la preventiva consultazione del livello istituzionale aziendale che avrebbe potuto portare chiarezza considerato lo spirito di collaborazione che ci dovrebbe essere fra Dsu Toscana e Università, riaffermato anche nel recente incontro di martedì scorso fra il presidente dell’Azienda ed il rettore dell’Università di Siena svoltosi proprio per rinsaldare e rilanciare un rapporto produttivo fra le parti".