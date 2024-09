Il dono di Cosetta e Renzo per i bambini

"Leonardo è in uno sportellino del mio cuore e resterà lì". Si commuove Renzo Francini della gioielleria Bianciardi ricordando il giovane lupaiolo scomparso troppo presto. Dalle sue mani e da quelle di Cosetta Francini è uscito il premio che la Lupa ha offerto ai migliori alfieri di Piazza in ricordo appunto di Leonardo Fronzaroli. Ieri è stato "chiuso il cerchio", usa questa espressione Cosetta, di un percorso che ha riempito di orgoglio lei e Renzo. E che li ha portati a devolvere in beneficenza l’assegno con la cifra ricevuta dalla Lupa per l’opera d’arte (video su www.lanazione.it/siena). "Il tutto destinato al percorso pediatrico Fronzaroli, attivato dalla Lilt – spiega la presidente Gaia Tancredi –, un servizio utile e che funziona bene. E’ di questi giorni il regalo, da parte di due coppie di sposi, dei doni ricevuti per le nozze proprio a questo servizio per i piccoli senesi". "Un Premio in ricordo di un amico quelli per i migliori alfieri, che tra l’altro è ’tornato a casa’ – interviene il priore della Lupa Carlo Piperno –, venuto dal cuore. E adesso si sviluppa la seconda fase del progetto, un gesto veramente meraviglioso quello di Cosetta e Renzo. Presto ne potrebbero seguire altri". Ad ascoltarlo, con palpabile emozione, anche la moglie di Fronzaroli con la figlia. "Per noi questa donazione era una cosa scontata, lo avevamo detto subito al sindaco che avremmo fatto così. Speriamo di essere di esempio per le generazioni future: è importante realizzare cose per Siena, un grande orgoglio essere investiti di questa responsabilità". Non conta dunque il compenso "quanto piuttosto tenere acceso quel mutuo soccorso che da sempre muove le Contrade dando un’anima anche alle opere", sottolinea Renzo Francini.

La.Valde.