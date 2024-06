Il direttore è il dottor Carmelo Ricci. Pioniere in trattamenti endovascolari

Il dottor Carmelo Ricci ha studiato all’Università di Siena dove si è laureato con lode in Medicina e chirurgia. Si è specializzato sempre a Siena in Radiodiagnostica e ha coltivato l’interesse per la Radiologia Interventistica, diventando nel 2011 direttore della neonata UOSA Radiologia Interventistica, attualmente in seno al Dipartimento di Emergenza Urgenza diretto dal professor Sabino Scolletta.

Particolare interesse ha rivolto verso la patologia aortica complessa, con oltre 700 trattamenti dal 2006 ad oggi di aneurismi toraco-addominali, dissezioni e rotture istmiche. Pioniere nei trattamenti endovascolari customizzati sul paziente avendo cominciato questa attività più di 15 anni orsono insieme alla Chirurgia dell’aorta.

Primo intervento in Italia per un aneurisma toraco-addominale con l’utilizzo di endoprotesi multibranch precannulata nel 2020. Primo impianto al mondo di endoprotesi tri-branch per l’arco aortico con accesso trans-apicale nel 2022.

Ha contribuito insieme a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico ed operatori sanitari alla creazione del PICC-Team intra-ospedaliero, per la gestione degli accessi venosi di tutta l’Aou Senese.

Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 100 congressi nazionali ed internazionali sulla propria disciplina ed è autore di oltre 40 tra pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri.