’Il cuore degli artigiani’ Esposizione in Fortezza

Ceramisti e scultori, aziende agricole e frantoi, panifici ed altro ancora. Saranno i protagonisti questa mattina in Fortezza (ore 10) della mostra mercato "Il Cuore degli artigiani", realizzata da Cna Siena, in collaborazione con Cna Imola, Cna Macerata e il contributo del Comune di Montepulciano. Un evento che consente di scoprire attività artigianali dei territori, Montepulciano e Valdichiana comprese. Inaugurazione alle 12, gli spettacoli pomeridiani arricchiranno l’evento: alle 15:30, in Piazza Grande, una dimostrazione di alcune manifestazioni di rievocazione storica del territorio, tra le quali l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini del Bravìo. Gli appassionati avranno la possibilità di visitare la mostra anche domani, dalle 10 alle 19. "Siamo contenti - dice il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini - che la Cna Siena abbia scelto proprio Montepulciano come luogo nel quale far convergere e realizzare scambi e relazioni commerciali con due realtà significative del centro Italia quali Imola e Macerata".