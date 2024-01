Il Consultorio trasloca. La sede è in via Carducci

Trasferimento in via Giosuè Carducci per il Consultorio di Poggibonsi. Un temporaneo cambio di sede, da giovedì 1 febbraio, per il servizio che sarà ospitato nella Palazzina della Medicina del Lavoro, al civico 4 di via Carducci fino a quando non saranno conclusi i lavori nella Casa della Salute in via della Costituzione. Esclusivamente per il mese prossimo sarà mantenuta la seduta di screening colpocitologico del lunedì mattina presso l’ambulatorio 12 della Palazzina Alpi, la cosiddetta "Casina gialla", e del sabato mattina (2° e 4°) presso l’ambulatorio 10 di Campostaggia. La seduta di tamponi ginecologici e Pap test spontanei proseguirà ogni giovedì mattina in ospedale senza subire variazioni. Sempre da dopodomani 1 febbraio, tutte le prenotazioni delle attività consultoriali nel presidio di Poggibonsi (libretto di gravidanza, certificazioni in gravidanza, visite in gravidanza/puerperio, consultorio giovani, ivg, visite per contraccezione, ecc.) potranno essere effettuate dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14 chiamando le ostetriche ai seguenti numeri telefonici: 366 3525775, 0577 994898.