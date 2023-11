Il Coni a scuola ’Giocosport’ per 3.300 alunni

Il Coni Siena propone ’Giocosport’ da 6 anni, con il supporto di Fondazione Mps: nelle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, hanno aderito 25 istituti comprensivi, 48 scuole primarie con 177 classi, per un totale di circa 3.300 alunni. Il progetto, che rientra nel bando ’sCOOL FOOD +’, è dedicato allo sviluppo sostenibile e cittadinanza globale. Il Coni si occupa, per la parte di educazione fisica, delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria che sono rimaste fuori dall’assegnazione di un docente, 25 ore a classe, con l’abbinamento di un educatore in affiancamento all’insegnante, per un’ora a settimana a classe.