Il Comune nomina Delprato e Guerrini

Il Comune di Siena ha nominato Paolo Delprato come componente del Cda e Stefano Guerrini per il collegio sindacale della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. All’amministrazione senese sono pervenute, con procedura pubblica, tre candidature per il Cda e otto per il Collegio sindacale.

Paolo Delprato, nato a Roma nel 1965, si è laureato in Economia e commercio alla Sapienza di Roma nel 1990. Vanta una lunga esperienza all’interno di Banca Mps: assunto nel 1992 come vincitore di una borsa di studio, dal 2005 è dirigente e dal 2022 è responsabile prodotti finanziamento imprese, agevolato e agrifood; è stato membro del Cda di Consum.it e di Axa-Mps Financial, oltre che responsabile di alcuni progetti di Mps Capital Services.

Stefano Guerrini, classe 1963, si è laureato nel 1988 in Scienze economiche all’Università di Siena, è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siena dal 1994, è iscritto al Registro dei revisori contabili dal 1999 e all’Albo dei gestori della crisi dal marzo 2023; è stato sindaco revisore di vari enti e istituzioni del territorio senese, fra cui il Comune di Siena e di varie società; inoltre, ha ricevuto incarichi dal Tribunale di Siena ed è stato membro di alcuni collegi arbitrali.