Il Codice rosa si rafforza. Patto tra Asl e Policlinico

"Il 16 aprile 2010 è stato firmato il primo protocollo d’intesa sul Codice rosa fra l’allora Asl 9 e la Procura della Repubblica. Oggi, 14 anni dopo, la nuova tappa di questo percorso, che arriva all’istituzione del coordinamento interaziendale fra Asl e AouSenese". Così Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile rete Regionale Codice Rosa, oggi anche neocoordinatrice, per i prossimi 4 anni, dell’organo interaziendale che svolgerà funzioni di programmazione e monitoraggio fra le due reti sanitarie dell’area vasta Sud Est, cui è affidata la promozione della salute di genere e quel delicato percorso di presa in cura delle vittime di violenza. Ieri alle Scotte è stato siglato dai due direttori generali l’accordo fra Aous e Asl Sud Est che istituisce il Coordinamento interaziendale nell’area vasta Sud Est, "primo esempio in Italia, una progettualità d’avanguardia" ha sottolineato l’assessore regionale Simone Bezzini. "È un ulteriore punto di forza nella collaborazione e programmazione di area vasta – dice il dg dell’Aou Senese Antonio Barretta –. Il Coordinamento avrà un ruolo fondamentale nel promuovere collaborazioni operative interaziendali per assicurare la massima efficacia degli interventi". "Siamo l’Azienda dov’è nata l’esperienza del Codice Rosa – aggiunge il dg Asl Antonio D’Urso –, quindi è una filosofia che viene da lontano. Con l’Aou Senese poi stiamo trovando tanti terreni comuni, dove collaborare e scambiarsi idee. Con questo Coordinamento sarà data grande attenzione alla formazione, così da preparare gli operatori a interventi sociosanitari efficaci rivolti alle vittime di violenza e alla promozione della salute di genere". "Questo modello di governance – prosegue Dorettri – mira a ottenere anche risposte rispetto ai quattro pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire gli autori, attuare politiche integrate". Il Coordinamento interaziendale dell’area vasta è formato dalla coordinatrice Doretti, dalle direttrici sanitarie delle due aziende e da due referenti di entrambe le aziende per le reti Codice rosa; dai responsabili centri Salute e Medicina di genere; coordinatori medici e infermieristici rete ospedaliera e 118; e dai responsabili del Pronto Soccorso Aou Senese. Tra gli obiettivi, anche il collegamento con la medicina territoriale.

p.t.