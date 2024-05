Il centrodestra si rafforza. Ecco le liste e i candidati che appoggiano Picardi

Quattro liste e un totale di 53 candidati al Consiglio comunale. Si completa a Poggibonsi il mosaico relativo al sostegno all’aspirante sindaco del raggruppamento di centrodestra, Angela Picardi . Alla civica denominata Poggibonsi Merita, si aggiungono le liste politiche, e quindi con le insegne di partito, dello schieramento che appoggia la corsa di Picardi in vista degli appuntamenti alle urne di sabato 8 e domenica 9 per la carica di primo cittadino: Fratelli d’Italia, Lega-Salvini Premier e un insieme che comprende Forza Italia, Unione di centro, Partito liberale italiano, Picardi Sindaco. Ecco dunque i nomi, ufficializzati ieri, a cominciare da Poggibonsi Merita: Gianluca Rossi, Cristina Bartalini, Giampaolo Sozio, Giada Valacchi, Riccardo Soderi, Manuela Pica, Andrea Tirone, Francesco Fiorenza, Davide Rinaldi, Papa Diallo Demba, Sergio Di Fazio, Valentina Dragotta, Gianna Guttadauro, Emanuela Tinacci, Alfred Hiataj. Fratelli d’Italia: Maria Carolina Roselli, Roberto Michelotti, Giorgio Meniconi, Riccardo Meucci, Simona Codevilla, Federico Gozzi, Giacomo Stefanori, Pasquale Bevilacqua, Federico Gangi, Giacomo Ragazzo, Maria Politi, Stefano Guazzini, Susanna Caleri, Gianni Martinucci, Lucia Cervigni. Lega-Salvini Premier: Luca Sprugnoli, Paola Venturi, Giada Bargilli, Marco Vincenzoni, Gianluca Panattoni, Domenico Sagliano, Domenico Sorà, Sergio De Caro, Adriano D’Amato, Antonella Catignani, Anna Maria Chiantini, Andrea Serra. Forza Italia, Udc, Pli, Picardi Sindaco: Paolo Salvini, Joseph Alesi, Giulietta Basi, Irene Bonazzola, Lorenzo Cardogna, Alessio Catania, Franco Loreti, Serena Romano, Antonio Saragosa, Federica Bernini, Roberto Pagni. Tanti i nomi nuovi, a scorrere gli elenchi da poco diffusi. E non mancano alcuni esponenti che già hanno rivestito in periodi precedenti il ruolo di consiglieri comunali, all’interno di gruppi espressione della galassia del centrodestra di Poggibonsi a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. La presentazione dei candidati, insieme con i punti che caratterizzano il programma elettorale, è prevista per domani, mercoledì 15 maggio, alle 20,30 nel corso di una iniziativa che ha per tema "A cena con Angela", presso Hotel Alcide (entro oggi alle 17 le prenotazioni, spiegano i promotori dell’evento, contattando il 346 5270218).

Paolo Bartalini