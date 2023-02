Il Carnevale di San Gimignano

Ultimo giro di pista del Carnevale sotto le torri. Oramai è una tradizione che per San Gimignano l’ultimo giorno del carnevale delle contrade il sipario della festa si abbassa nella prima domenica di quaresima. Oggi dalle 15,30 (ingresso libero) dentro le mura è ancora carnevale per l’ultima sfilata dei carri della allegria, del divertimento e tanta musica nelle piazze della Cisterna e del Duomo la platea e il palcoscenico naturale di ogni evento. Con l’ultimo atto della tradizionale per non dire storico ‘festival’ d’inverno di San Gimignano. Una festa di coriandoli e della baldoria nata e cresciuta nel tempo orami lontano ma che continuata a macinare storia e divertimento dai volontari del Carnevale delle Contrade di Piazzetta e Maremma. Oggi l’ultima passeggiata dei quattro carri fra le lastre e le piazze dalle 15,30 sarà messa sotto la lente d’ingrandimento di una apposita giuria che dovrà stabilire quale contrada ha fatto il carro più bello.

Romano Francardelli