Il cardinale Lojudice oggi a Chiusi, domani a Pienza

Nel suo augurio pasquale, ha auspicato l’impegno di tutti "per cambiare le piccole cose in modo tale da dare una grande una mano alla pace nel mondo. Ognuno di noi deve cercare di sciogliere quei nodi che sono presenti nelle nostre vite sociali e familiari, per arrivare così a dei traguardi che non immagineremmo. Voglio invitare tutti a essere attenti e solidali con chi non ha tante possibilità". Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha fatto in modo, in questi giorni, di portare la sua parola e vicinanze in entrambe le diocesi che è chiamato a guidare e per le quali invoca e persegue un cammino sempre più unitario.

Ieri sera la celebrazione della veglia pasquale nel Duomo di Siena, questa mattina Lojudice celebrerà la messa pasquale alle 11 nella concattedrale di Chiusi e domani alle 11 presiederà la Processione del Lunedì dell’Angelo a Pienza.

Auspicando uno spirito positivo in questi giorni di festa, Lojudice nel proprio messaggio ha sottolineato come "l’importante sia che non si tratti di una bontà sdolcinata, ma reale e concreta, fatta da piccoli gesti significativi e utili". Ricordando che "è mportante pensare a Dio e riflettere, guardare dentro noi stessi non per appesantirsi, ma per liberarci da tutto ciò che ci impedisce di essere sereni, liberi e gioiosi".