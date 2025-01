Il bilancio della Municipale. Tremila multe in meno ’Tagliati’ quasi 2mila punti

Poggibonsesi più prudenti al volante e strade più sicure. Diminuisce il numero delle multe per infrazioni al Codice della Strada. Nel 2023 erano state 12mila, lo scorso anno 9mila: tremila in meno, numero assai incoraggiante. Si tratta di dati forniti dal Comando della Polizia municipale nel corso della festa di San Sebastiano, il patrono del corpo. La ricorrenza è stata celebrata con una messa nella basilica di San Lucchese a cui hanno preso parte non solo gli agenti municipali in servizio, ma anche alcuni di loro che da tempo sono in pensione. Presenti anche rappresentanti dei vigili del fuoco, delle altre forze dell’ordine e delle associazioni che sempre supportano la Polizia municipale.

"Il nostro comando è un punto di riferimento, un presidio fondamentale per il territorio, rivestendo una funzione strategica per la nostra comunità – ha detto la sindaca Susanna Cenni –. Celebrare San Sebastiano significa prima di tutto dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Comando che ogni giorno, in mezzo a tante difficoltà, portano avanti un’attività complessa, che spazia in tanti settori, con professionalità, dedizione e competenza e sempre a servizio della cittadinanza".

Ed ecco i numeri dell’attività del 2024 resi noti dalla comandante del corpo, Valentina Pappalardo. Lo scorso anno gli incidenti sono stati 148: uno mortale e 73 con feriti. Quasi 9mila le sanzioni al Codice della Strada rilevate, di cui oltre 200 per occupazione abusiva di spazi riservati agli invalidi e oltre 300 per sosta su attraversamenti/passaggi pedonali. Sono 1940, invece, i punti decurtati dalle patenti degli automobilisti. Intensa anche l’azione sul fronte della polizia giudiziaria e degli abusi edilizi. Un capitolo a parte il forte impegno nella lotta allo scarico selvaggio dei rifiuti: 42 le multe comminate, a cui si aggiungono le 14 elevate dagli ispettori ambientali di Sei Toscana.

Da non trascurare, infine, il settore della Protezione civile. Il Comando della Polizia municipale, che coordina il Centro operativo comunale di via Alessandro Volta, ha gestito ben 49 bollettini di allerta meteo, di cui 6 arancioni e 43 gialli. Un’attività, dunque, veramente a tutto tondo, quella svolta dalla polizia municipale del Comando cittadino.