Il 5 appuntamento in Sant’Agostino con ‘Donne in Cammino per la Pace’

La marcia delle ‘Donne in Cammino per la Pace"’dà appuntamento a Colle per il 5 aprile, con il flashmob previsto alle 10,30 in piazza Sant’Agostino in occasione del mercato settimanale. Vestite di nero e con uno straccio bianco legato al braccio in segno di pace, esporranno la scritta ‘Cessate il fuoco’ indossando ciascuna una lettera diversa. Chiunque voglia aderire può farlo presentandosi direttamente all’appuntamento, meglio se con indosso abiti neri e uno straccio bianco da legare al braccio. Le attiviste per la pace manifestano la loro condanna di tutte le guerre anche esponendo alle finestre ed ai balconi panni bianchi, con la stessa scritta che compongono con i loro corpi durante i flashmob, le cui immagini sono raccolte in un’apposita casella mail insieme a documenti, foto e video delle diverse manifestazioni. La prima manifestazione delle donne valdelsane risale al 27 gennaio scorso, Giorno della Memoria, quando il flashmob ebbe come palcoscenico la piazza del Comune di Poggibonsi.