Il 26 concerto de "La Castigliana" che presto compirà 150 anni

Tornerà il 26 dicembre alle 17, ospitato nella sala dell’associazione pro loco, il concerto natalizio della Banda Musicale "La Castigliana", diretta dal maestro Ivano Rossi, espressione della Filarmonica omonima.

"La prima notizia che abbiamo della Filarmonica è del 1876 e – spiega il presidente Davide Bonucci – e dice che già esisteva: ci avviamo verso i 150 anni di presenza nel tessuto sociale castiglionese. La Banda, tranne per un breve periodo durante il secondo conflitto mondiale e nella fase più critica della pandemìa da Covid, è sempre stata attiva: salvo errori siamo l’espressione di volontariato più longeva presente nel territorio comunale".

Presupposto della Banda è la scuola di musica: "Certamente si, per dare continuità e guardare al futuro. Per la prima volta abbiamo avviato un corso di propedeutica musicale per i più piccoli, che sono in 12. Ci sono poi ragazzi più grandicelli e adulti che studiano teoria, solfeggio e strumenti: si arriva così a 21 frequentanti i corsi, non sono pochi per una piccola realtà come la nostra".

Daniele Palmieri