Il 25 aprile con il Meeting della Liberazione. L’atletica sfila al camposcuola Renzo Corsi

Il 25 aprile per l’Uisp Atletica Siena significa Meeting della Liberazione, quest’anno supportato da Estra. L’evento di atletica con tre decenni di vita alle spalle, è uno dei fiori all’occhiello organizzativi del club senese, società attiva sul territorio ininterrottamente sin dall’anno di fondazione, 1954.

Nel 2025 il Meeting della Liberazione risulta inserito nel circuito ’Toscana Meeting Tour - Meeting Bronze’, nonché nel Global calendar world athletics, ovvero le prestazioni conseguite nelle gare senesi, qualora avessero un rilievo internazionale, serviranno ai singoli atleti come punteggio standard per accedere ai massimi eventi internazionali.

Mentre la macchina organizzativa sta curando tutti i dettagli per poter accogliere i tanti atleti, tecnici, accompagnatori attesi sull’impianto di viale Avignone, ‘Renzo Corsi’, è stato definito il programma gare. Si inizierà la mattina alle 9.45 con le gare dei giovanissimi, esordienti, per proseguire con le categorie ragazzi, cadetti; alle 13.35 si aprirà il programma pomeridiano con le gare di lancio del martello e a seguire le altre categorie agonistiche (allievi, juniores, promesse, assoluti) fino al termine della manifestazione previsto per le 19.40.