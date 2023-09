Il 23 "La Violenta Terra SELVAggia a Siena": Festeggiamenti della Vittoria

Il programma dei festeggiamenti della vittoria del 2 luglio è pronto. E la Selva oggi alle 18 manda in scena

il primo atto con la presentazione, in piazzetta, alle ore 18, del Numero unico che racconta il successo di Tittia e Violenta da Clodia e del popolo di Vallepiatta. Domani, alle 18,30 sempre in piazzetta della Selva, il ricevimento delle Consorelle e delle autorità con la consegna delle monete da parte del sindaco Nicoletta Fabio. Ad accendere poi il rione di gioia, divertimento e voglia di raccontare a tutti quanto è stata bella questa vittoria, sarà la festa nel rione di sabato sera, a partire dalle 21, che andrà avanti fino a notte fonda quando non mancherà la sorpresa, tenuta finora segretissima. Il titolo della Festa è tutto un programma ’La Violenta Terra SELVAggia’ con il far west a farla da padrone ispirato dal nome della cavalla dei record. Il programma prevede poi, come consueto, da lunedì 25 a venerdì 29 ogni sera un cenino a tema, da quello uomini e donne alla cena Violenta. Per arrivare poi all’evento clou in piazza San Giovanni, sabato sera dalle 19.30, quando si siederanno a tavola oltre mille selvaioli per la cena della vittoria