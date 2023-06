Ikigai Lab day, oltre 70 prenotazioni Successo per il pomeriggio di workshop

Una giornata di incontri, confronti e discussioni all’Ikigai hub, acceleratore di startup e centro di formazione e sviluppo professionale in via Roma 55. Oltre 30 partecipanti per un totale di 74 posti prenotati per i sei workshop che si sono svolti ieri: dalla fotografia all’email marketing, fino alle strategie per massimizzare l’uso dell’intelligenza artificiale. "Il grande sold out c’è stato per il workshop sull’intelligenza artificiale, probabilmente perché oggi la problematica con l’IA riguarda proprio il capire come parlarci, saper dare le giuste istruzioni. Esaminiamo e insegnamo il funzionamento di strumenti come Chat gpt – ha spiegato Ester Vigilante, hub manager Ikigai –. Gli workshop sono caratterizzati da un assetto pratico e innovativo, in cui vengono messe a frutto le competenze di tutti". A mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze un folto gruppo con alcuni dei migliori ex alunni di Ikigai Hub. Una realtà che ogni anno dà vita a circa venti startup, precisamente dieci ogni sei mesi. "Siamo soddisfatti della partecipazione avuta – ha concluso Vigilante – è un modo gratuito per arricchire le proprie competenze e poter incontrare professionisti di successo".