Icet e Vitap Edge. Disponibili 30 posti

Dalla Valdelsa le richieste di personale riguardano varie realtà produttive, per un totale, al momento, di circa trenta effettivi da immettere negli organici per l’immediato. Icet Industrie, nella zona di Ponte Spada alle porte di Poggibonsi, negli ultimi tre-quattro mesi ha già inserito quindici persone e adesso è in cerca di ulteriori dieci addetti motivati per una esperienza iniziale di cantiere: tecnici di impiantistica elettrica ed edilizia. Tre le figure da assumere presso Autocarrozzeria Fratelli Senesi a Poggibonsi in via San Gimignano, segnatamente due nella produzione – per lo smontaggio e il rimontaggio dei veicoli e per la verniciatura – e una in ufficio per la gestione delle pratiche assicurative. Vitap Edge a Poggibonsi (nella foto un interno dell’azienda di via Pisana) ha annunciato sette nuovi posti per rafforzare la parte produttiva – di recente è entrato al lavoro un magazziniere – e prima della conclusione dell’anno sarà avviato in Vitap Spa un reparto per la realizzazione di quadri elettrici mirati alla produzione di innovativi macchinari: a breve le selezioni per elettrotecnici da impiegare nel cablaggio dei quadri. Anche un bar a Poggibonsi è pronto ad affidarsi a un’altra addetta per lo staff. È il Let’s Go di via del Colombaio: "Cerchiamo una ragazza – si spiega dal locale – che voglia lavorare e imparare. Non importa tanto l’esperienza al bancone, quanto la disponibilità". Infine a San Gimignano si segnala Diba 70, un marchio in espansione e forte di mezzo secolo di attività nel settore della diffusione del caffè. I titolari sono decisi ad avvalersi del sostegno di nuovi professionisti – da un minimo di cinque a un massimo dieci – con l’obiettivo di far conoscere le qualità del prodotto sul territorio.

Paolo Bartalini