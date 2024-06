I volontari aprono San Raimondo al Refugio. Visite allo scrigno sacro di arte e storia

Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con ’Aperti per voi sotto le stelle’: a Siena l’appuntamento è per sabato alle 10 e alle 12 alla Chiesa di San Raimondo al Refugio, per una visita guidata a cura della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena che accompagnerà alla scoperta dell’edificio sacro e della collezione della Fondazione, così da conoscere più da vicino i tesori racchiusi dietro le porte di questo vero e proprio tesoro cittadino. Prenotandosi anticipatamente sulla pagina dedicata, si potrà ammirare l’architettura scenografica della chiesa, costruita nel 1600 e perfetto esempio della concezione urbanistica di quel secolo, e conoscere, allo stesso tempo, uno spaccato della cultura pittoresca senese grazie alle opere di Alessandro Casolani, Ventura Salimbeni, Francesco Vanni e Rutilio Manetti. La visita proseguirà poi negli spazi della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena che custodiscono una preziosa collezione: dall’Assunta di Domenico di Bartolo, alla Santa Caterina d’ Alessandria di Jacopo della Quercia, fino a un bassorilievo raffigurante la Madonna con il Bambino di Lorenzo di Mariano detto il Marrina.