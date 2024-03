I tanti vantaggi del teleriscaldamento

La forza del vapore. Non solo abitazioni riscaldate con metà costi per chi le abita, il teleriscaldamento ha portato a Radicondoli e ai radicondolesi anche altri vantaggi, possibili grazie alla rete creata per il grande lavoro di utilizzo del vapore geotermico senza o quasi bisogno di scavi: nuova regimazione delle acque, adeguamento della pubblica illuminazione, nuove asfaltature, nuovi impianti idrici e nuove fognature e ora anche il completamento della rete di fibra ottica estesa a tutte le aree abitate del territorio comunale, completamento che, fra gli altri benefici, consentirà anche l’eliminazione di molti cavi dalle facciate dei palazzi privati e pubblici. "Grazie anche alla lungimiranza delle precedenti amministrazioni, siamo arrivati tra i primi piccoli borghi ad avere un servizio di questo tipo senza lavori sulle strade – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini (nella foto) – Chi vive in questo territorio ha ora le stesse opportunità in termini di velocità e fibra rispetto a chi vive e lavora a Milano o Londra. Così si ampliano ulteriormente le opportunità del progetto ‘WivoaRadicondoli’ e si rende ancora più forte e concreta la possibilità di vivere qui e lavorare da qui".