I talenti di Siena Jazz negli Emirati Arabi. Cinque ensemble di giovani protagonisti

A Dubai e Abu Dhabi protagoniste cinque formazioni di giovani artisti. Si è appena conclusa la tournée di Siena Jazz negli Emirati con successi di pubblico e istituzioni. L’iniziativa, patrocinata dall’Istituto Italiano di Cultura italiana e promosso da Mic e Siae grazie al sostegno del Programma ’PerChiCrea’, ha portato l’Accademia a spingersi oltre i confini nazionali per estendere il suo network internazionale ed esportare i propri talenti musicali e i rispettivi progetti artistici originali. Si è cominciato il 17 ottobre con le band ’Emit Project’ della cantante Camilla Battaglia e ’Klondike’, e del chitarrista senese Francesco Fiorenzani, che si sono esibite presso il Teatro della Sorbonne University di Abu Dhabi. All’evento hanno presenziato Lorenzo Fanara, ambasciatore negli Emirati, Susanna Iacona Salafia, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, e i referenti della Sorbonne University. Il 18 ottobre al The Fridge Club sono andati in scena ’Rosmarino’ di Vittorio Gravagna e il Guglielmo Santimone Trio, entrambi dell’Accademia senese del jazz. L’evento si è concluso con il concerto del ’Lorenzo Simoni 4tet’. Presenti il console, Edoardo Napoli, e la direttrice Iacona Salafia.