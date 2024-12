I senesi eletti nel Parlamento toscano ospiti nella sala del Consiglio provinciale

Gli studenti senesi come portatori delle istanze del mondo dei giovani nel rapporto con le istituzioni e promotori della cittadinanza attiva. Con questo obiettivo la presidente della Provincia Agnese Carletti ha, prima incontrato e poi invitato, i rappresentanti senesi eletti nel Parlamento regionale degli studenti della Toscana nella sala del Consiglio provinciale per l’assemblea dei sindaci. All’incontro erano presenti i tre studenti parlamentari eletti della provincia di Siena Andrea Borselli Bianchi, Gaia Tappi, Alessio Shehaj, il vicepresidente del Parlamento regionale Gioele Righi con il collega Fransin Bardhi di Arezzo e gli studenti Elisabetta Tollapi, Carolina Verni, Giacomo Grassi di Grosseto, le docenti Franca Abazia e Paola Tiezzi. "Ho ritenuto – sottolinea Carletti – che far incontrare i rappresentanti dei nostri studenti nel Parlamento regionale della Toscana con tutti i sindaci della provincia, fosse il modo migliore per dare voce alle loro istanze. Il senso civico di una comunità si misura anche attraverso il livello e la capacità di interazione tra generazioni diverse e i giovani rappresentano il futuro dei nostri territori. Auspico che questo incontro possa essere solo il primo di una serie".