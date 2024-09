’I semi dell’entusiasmo’. Arriva Siena Awards 10 anni in 10 scatti

Ieri piazza Matteotti si è svegliata immersa nella bellezza del Siena Awards che si appresta a dare inizio alla sua decima edizione. Dieci foto che adornano il centro della piazza senese e che ripercorrono la kermesse. ‘I semi dell’entusiasmo’, è il titolo scelto per l’edizione 2024, che riassume il percorso tracciato da Luca Venturi nel 2014: è nato così il Siena International Photo Awards, come un piccolo seme piantato in un terreno fertile che, passo dopo passo, è germogliato dando un fiore sempre diverso, diventando qualche volta una foresta, qualche volta un oceano, qualche volta un abbraccio di un genitore con il proprio figlio.