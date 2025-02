I segreti di ’Plaza Suite’ in scena. C’è la coppia Tedeschi e Caprioglio

Una grande coppia di attori per una grande pagina di teatro. In scena ‘Plaza Suite’ di Neil Simon per la traduzione di Roberta Conti, domenica alle 21 al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa. In seno alla stagione congiunta 2024/2025 dei teatri della Valdelsa. Sul palcoscenico Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. E con anche Gianluca Delle Fontane, Andrea Bezzi e Giulia Galizia. Regia di Ennio Coltorti. A essere protagonista è una suite (simbolo di successo e appagamento sociale). E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare a meno che non si stia in teatro dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate. Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano tre coppie diverse, in tre situazioni diverse, in una suite, la stessa dell’Hotel Plaza di New York. Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice "mogliettina modello" e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire. In una commedia rappresentare l’inciampare di una qualunque persona può già far sorridere ma se questi inconvenienti li vive chi non avremmo mai pensato ne fosse vittima, la situazione diventa esilarante. Dietro il puro e alto divertimento assicurato dalle commedie di Simon c’è sempre la dura verità della vita ma… "Ridi, ridi, ridi… che ti passa!". Al Teatro del Popolo la stagione proseguirà con il thriller "Il Giocattolaio", interpretato da Francesca Chillemi e Kabir Tavani: un serial killer lobotomizza le sue vittime trasformandole in bambole viventi, confondendo i ruoli tra carnefice e vittima. Vanessa Gravina sarà protagonista in "Pazza", che narra di una famiglia borghese disposta a dichiarare la figlia pazza per salvarla da un’accusa di omicidio, mentre lei preferisce affrontare il processo per far emergere le vere cause del suo comportamento. La stagione in abbonamento si chiude con "Fiori d’Acciaio", adattamento del film degli anni ‘80, con Barbara De Rossi e Martina Colombari.

Fabrizio Calabrese