"I rituali non possono essere decontestualizzati"

"...In tutte le loro espressioni, anche le più veraci, le Contrade identificano un esempio da rispettare e valorizzare, poiché tutelano un patrimonio umano e sociale che trova in secoli di storia la propria validazione e motivazione, e che arricchisce quotidianamente la realtà cittadina di cui sono elemento insostituibile e indispen sabile. I rituali che le caratterizzano ne definiscono la peculiare identità e non possono essere sminuiti e giudicati decontestualizzandoli dal loro valore storico e sociale e dal luogo – il Campo – in cui si svolgono", si legge tra l’altro nel documento del marzo 2024 del Magistrato delle Contrade. "Di questi riti fanno parte anche ’la naturale animosità e l’impeto di emo zioni contrastanti’ che talvolta possono caratterizzare il confronto tra rivali, sempre comunque limitato da sentimenti di correttezza e rispetto, e che, seppure in una cornice di passionalità e spontaneità, mai mettono a rischio la sicurezza sociale. La qualificazione giuridica dei fatti e la responsabilità personale tipica dell’ordinamento penale – si legge ancora – dovrebbero, a parere di questo Magistrato, tenere conto dei suddetti valori sociali che ispirano il vivere di tutti i contradaioli e l’attività del Magistrato medesimo". Conclude la lunga nota: "Questo Magistrato ha ritenuto di non potersi esimere dalle sopra esposte riflessioni perché, diversamente, non solo mancherebbe a un dovere nei confronti delle comunità che rappresenta, ma verrebbe anche meno quella comunicazione leale e collaborativa con le Istituzioni tutte che, con sincerità e rispetto, siamo certi di manifestare quotidianamente".