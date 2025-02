I ragazzi e le ragazze devono avere le stesse opportunita’

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’articolo 2, prevede che maschi e femmine abbiano le stesse possibilità. Sulla carta, quindi, non ci dovrebbero essere disuguaglianze tra maschi e femmine in termini di sviluppo delle proprie capacità. In realtà,se ci guardiamo intorno, notiamo ancora grosse differenze tra i generi.

Le notizie dal mondo ci raccontano la grande divergenza tra bambini e bambine nell’accesso all’istruzione; questo fatto comporta che molte donne siano tutta la vita dipendenti economicamente prima dal padre e poi dal marito e non possano realizzarsi nel lavoro. Anche in Italia tante donne non lavorano e non hanno un conto corrente personale, così che non possono essere indipendenti. A parità di occupazione spesso le donne vengono retribuite di meno, soprattutto perché non possono dedicare al lavoro lo stesso tempo degli uomini visto che devono anche occuparsi della famiglia. Infatti, sembra scontato che le donne stiano con i bambini e gli uomini vadano a lavorare; una famiglia in cui è il padre a scegliere di stare in casa ci sembra ancora molto strana.

Ancora oggi, nei percorsi di studio, si notano differenze di genere; nell’opinione comune alcuni indirizzi non sono adatti alle ragazze! Ogni 100 ragazze iscritte all’università solo 18 si dedicano a studi scientifici e tecnici mentre 82 preferiscono frequentare facoltà umanistiche. Questa visione delle cose dipende dagli stereotipi di genere che fin da piccoli, senza che noi ce ne accorgiamo indicano un percorso adatto a maschi e femmine. Certamente, con gli anni, le cose sono migliorate e le ragazze di oggi rispetto alle loro bisnonne hanno raggiunto tanti obiettivi prima insperati. Malgrado ciò, anche nei paesi occidentali sono poche le donne con posizioni di responsabilità nelle aziende e in politica.

I giochi o lo sport, molto spesso, rispondono a dei modelli rigidi che ci indicano quali praticare. Il calcio, il rugby e la boxe sono sempre sconsigliati alle ragazze per la loro fisicità mentre le uniche cose che dovrebbero essere considerate sono il talento e la passione. La stessa cosa capita per i ragazzi appassionati di ginnastica ritmica o danza classica che sono viste come attività femminili. Qualche anno fa le ragazze della nostra età appassionate di calcio dovevano rinunciare a giocare oppure erano inserite in gruppi maschili e per fortuna oggi, pian piano, le cose stanno cambiando.

Le pari opportunità sono ancora lontane, ma l’Agenda 2030 ci raccomanda di eliminare ogni disparità di genere, quindi noi ci impegneremo affinché il nostro sogno quello di raggiungere l’uguaglianza diventi possibile, perché ognuno di noi è particolare e speciale a modo suo. Ci piacerebbe un mondo dove fossimo considerati solo persone con i loro interessi, gusti e sogni da realizzare.