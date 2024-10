I produttori e le sfide da vincere

Dalla vendemmia all’olio extra vergine d’oliva. Abbastanza soddisfatti gli olivicoltori anche se prima di mettersi al lavoro alla raccolta delle olive alzano gli occhi al cielo per capire cosa riserva il meteo inquesti giorni. Raccolta a singhiozzo, per le piogge ma, dicono, "di buona quantità e qualità grazie alle temperature più basse rispetto alla media stagionale che permettono di mantenere la freschezza del frutto". Fra i primi commenti sul nuovo olio non può mancare il pensiero della presidente toscana di Coldiretti Letizia Cesani, che maneggia le eccellenze della terra fra vigneti e gli oliveti di famiglia a due passi dalle torri. Presidente questa raccolta? "Le piogge abbondanti dell’autunno fanno registrare rese contenute, ma i primi quintali franti all’inizio della stagione olivicola ci confortano con prodotti di ottima qualità. Sul fronte dei prezzi – aggiunge – aspettiamo stabilità rispetto allo scorso anno anche perché l’olio toscano di qualità ha una nicchia di mercato che spesso non riusciamo a soddisfare. Infatti ci preoccupa la mancanza di continuità della produzione olivicola regionale, sempre più messa a dura prova dai cambiamenti climatici e dall’abbandono degli oliveti collinari". Quindi la voce dei frantoiani dell’Oleificio Morettini di San Gimignano, ex Geografico. "La raccolta delle olive si preannuncia positiva, con una produzione buona, per qualità e quantità. Le stime regionali indicano un aumento della produzione tra il 30 e il 40 per cento, grazie al clima favorevole per gli olivi di buona fioritura e allegagione e alle piogge primaverili", commenta Alberto Morettini, direttore generale Oleificio Morettini. "Le prospettive sono positive – aggiunge – lo scenario è abbastanza sereno per ipotizzare buona qualità e quantità che, pur lontana da annate record come il 2020, permetterà di registrare miglioramenti rispetto al 2023. Il nostro invito agli olivicoltori è di effettuare la frangitura dell’oliva nello stesso giorno della raccolta, per esprimerne le migliori caratteristiche in termini di qualità e di gusto".

Romano Francardelli