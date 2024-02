‘I mille volti della creatività valdelsana’. Concorso rivolto alle scuole secondarie

Arrivano i ‘mille volti della creatività valdelsana’, un’iniziativa dell’Istituto San Giovanni Bosco di Colle. Nello specifico si tratta di un concorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado della valdelsa senese e fiorentina, in partenariato con la ‘Società storica della Valdelsa’. Si concluderà nel mese di maggio con la premiazione all’auditorium del polo scolastico colligiano (nella foto). "Il concorso mira a promuovere nelle scuole la conoscenza del nostro territorio e ad accrescere la consapevolezza circa il ruolo che i percorsi formativi offerti dalle scuole hanno avuto e tuttora hanno nello sviluppo economico, sociale e culturale della Valdelsa – afferma in una nota il dirigente scolastico il Prof. Massimo Pomi – I partecipanti al concorso potranno realizzare elaborati di diverso genere e di diversa matrice disciplinare in grado di esprimere e valorizzare le capacità produttive dimostrate dalle industrie e dagli artigiani del nostro territorio dal secondo Ottocento ai nostri giorni".

