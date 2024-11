I medici con la passione della musica in concerto. Domani l’esibizione al Cinema teatro Amiata

I Donatori di musica, i medici dell’annata ’85 che nella nostra provincia si sono laureati e hanno iniziato la professione, si esibiscono al Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. L’appuntamento è per domani (inizio ore 17 ingresso libero) per far ascoltare buona musica e anche per raccontare alcune storie vere delle esperienze professionale. In pedana: Luca Barbi (chitarra); Pietro Marincola (batteria);Marcello Rossi (basso), Sandro Valentini (tastiere). Ospite speciale: Nadia De Sanctis, con la partecipazione di Ugo Sani, tastiere e voce e Alessandra Zazzaretta noce narrante. Uno tra i protagonisti dei Donatori di musica è Maurizio Cantore che a Siena è particolarmente legato. Fino al punto che, appena andato in pensione, tornerà negli ambulatori della Performance. Là dove - lo ha sempre sottolineato - ha tanti ricordi.