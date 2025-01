I giovani uniti: ’Aria Nuova per Montalcino’: "Progetto per lo sviluppo del territorio"

Nasce a Montalcino l’associazione culturale ’Aria Nuova Montalcino’, gruppo di cittadini giovani e determinati a cercare di trovare impulsi per costruire nuove opportunità e una visione a lungo termine per il territorio. L’Associazione vuole raccogliere idee, proposte e progetti provenienti dalla società civile per promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale di Montalcino. Grazie al dialogo e al confronto, ’Aria Nuova Montalcino’ intende essere un punto di riferimento per elaborare soluzioni innovative e condivise, capaci di valorizzare le risorse del territorio e le aspirazioni della comunità.

Il presidente Leonardo Martelli: "E’ un progetto che vuole unire energie, competenze e visioni per disegnare il futuro del territorio. Vogliamo che ogni cittadino sia parte attiva di un cambiamento positivo con idee e iniziative. Il nostro impegno è lavorare per una Montalcino dinamica. Siamo convinti che la collaborazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia fondamentale per questi obiettivi e ci impegneremo a costruire sinergie che possano generare valore per la collettività". E infine: "‘Aria Nuova Montalcino’ vuole essere il motore di un cambiamento che valorizzi il nostro patrimonio culturale, promuova la sostenibilità e stimoli l’innovazione".

Info. [email protected] Falciani